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СБУ затримала мешканку Борисполя, яка встановлювала «відеопастки» для коригування ударів росіян

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала мешканку Борисполя, яка встановлювала «відеопастки» для коригування ударів росіян
Фото: прокуратура

Кіберфахівці Служби безпеки затримали під Києвом ще одну агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. 

Як зазначає СБУ, основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ.

Щоб навести повітряні удари, зловмисниця мала встановити навпроти будівель оборонних об’єктів приховані вайфай-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.

Після придбання першої мінікамери за гроші ФСБ ворожа поплічниця прибула до одного з військових об’єктів, щоб встановити біля нього «точку спостереження». Однак зловмисниця не встигла цього зробити, оскільки СБУ затримала її «на гарячому» поблизу оборонної будівлі.

На місці події у фігурантки вилучено відеопристрій і телефон із доказами роботи на РФ. 

За даними слідства, фігуранткою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку окупанти дистанційно завербували на Телеграм-каналі з пошуку «швидких заробітків».

Під час розслідування встановлено додаткове завдання агентки – відстеження наслідків ворожих «прильотів» по Київщині. Для цього вона періодично об’їжджала локації, які отримувала від куратора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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