​На об’єктах "Київводоканалу" втретє за місяць проводять обшуки

У компанії заявили, що готові співпрацювати зі слідством та надають усі запитувані документи.

Сьогодні співробітники Головного слідчого управління Національної поліції втретє за місяць проводять обшуки в адміністративних приміщеннях ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та надають запитувані документи і всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень.

У компанії також заявили, що слідчі дії, "не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам".