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​На об’єктах "Київводоканалу" втретє за місяць проводять обшуки

У компанії заявили, що готові співпрацювати зі слідством та надають усі запитувані документи. 

​На об’єктах "Київводоканалу" втретє за місяць проводять обшуки
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сьогодні співробітники Головного слідчого управління Національної поліції втретє за місяць проводять обшуки в адміністративних приміщеннях ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та надають запитувані документи і всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень.

У компанії також заявили, що слідчі дії, "не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам".

  • У 2021-2023 роках за результатами розслідувань діяльності службових Київводоканалу було скеровано до суду 4 кримінальні провадження на загальну суму збитків у 67 млн гривень.
  • У вересні 2023 року колишній гендиректор Київводоканалу отримав підозру на 65 млн грн.
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