Росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 622 дитини, - Офіс генпрокурора

Люди приносять іграшки та квіти до будинку в Одесі, де загинуло 12 людей, серед яких 5 діток (архівне фото)

Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Саном на ранок 25 квітня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 622 дитини загинули та понад 1924 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 640, Харківській - 490, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 235, Київській - 136, Запорізькій - 177, Миколаївській - 118, Сумській – 134.

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