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Росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 622 дитини, - Офіс генпрокурора

Понад 1924 дитини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 622 дитини, - Офіс генпрокурора
Люди приносять іграшки та квіти до будинку в Одесі, де загинуло 12 людей, серед яких 5 діток (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Саном на ранок 25 квітня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 622 дитини загинули та понад 1924 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 640, Харківській - 490, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 235, Київській - 136, Запорізькій - 177, Миколаївській - 118, Сумській – 134.

Протягом останніх днів:

  • 24 квітня внаслідок обстрілу Києва загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼятеро хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років та пʼятеро дівчаток віком 14, 15 та 17 років.
  • Того ж дня, внаслідок обстрілів селища Безлюдовка в Харківській області травмовано 14-річну дівчинку.
  • 23 квітня внаслідок обстрілів Костянтинівки на Донеччині загинула 12-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів міста Краматорськ травмовано 16-річну дівчинку. Внаслідок атаки безпілотніками Нікополя Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки.
  • 22 квітня в Запоріжжі від обстрілів постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки віком 14 та 17 років. У Херсоні травмовано 6-річну дівчинку. У Харкові - поранено 17-річного хлопця.

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