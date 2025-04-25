Борис Джонсон розкритикував "план Трампа" щодо України

Експрем'єр Британії вважає, що наша держава "отримує нічого".

Колишній очільник британського уряду Борис Джонсон, який вважався прихильним до політики Дональда Трампа, різко розкритикував план республіканця щодо урегулювання війни в Україні.

Як пише The Guardian, Джонсон залишається дружнім до нашої держави та тепло спілкується з Президентом Володимиром Зеленським. Тому не дивно, що проєкт мирної угоди, який потрапив до ЗМІ, обурив експрем'єра.

У дописі в соціальних мережах колишній лідер консерваторів висловив нерозуміння, чому "Путін вбиває ще більше українських цивільних, а за це отримує у пропозиціях щодо миру лише нагороди".

За словами Джонсона, Україна "отримує фактично нічого за три роки героїчного опору брутальному та неспровокованому вторгненню, за жахливі жертви, за відстоювання свободи та демократії у світі".

Політик запитує: "Що в цій угоді може стримати Росію від третього вторгнення? Щоб запобігти звірствам Путіна, потрібні довгострокові надійні та добре фінансовані гарантії безпеки від Британії, США та усіх західних союзників".