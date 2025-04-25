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Борис Джонсон розкритикував "план Трампа" щодо України

Експрем'єр Британії вважає, що наша держава "отримує нічого".

Борис Джонсон розкритикував "план Трампа" щодо України
Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Колишній очільник британського уряду Борис Джонсон, який вважався прихильним до політики Дональда Трампа, різко розкритикував план республіканця щодо урегулювання війни в Україні.

Як пише The Guardian, Джонсон залишається дружнім до нашої держави та тепло спілкується з Президентом Володимиром Зеленським. Тому не дивно, що проєкт мирної угоди, який потрапив до ЗМІ, обурив експрем'єра. 

У дописі в соціальних мережах колишній лідер консерваторів висловив нерозуміння, чому "Путін вбиває ще більше українських цивільних, а за це отримує у пропозиціях щодо миру лише нагороди".

За словами Джонсона, Україна "отримує фактично нічого за три роки героїчного опору брутальному та неспровокованому вторгненню, за жахливі жертви, за відстоювання свободи та демократії у світі". 

Політик запитує: "Що в цій угоді може стримати Росію від третього вторгнення? Щоб запобігти звірствам Путіна, потрібні довгострокові надійні та добре фінансовані гарантії безпеки від Британії, США та усіх західних союзників". 

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