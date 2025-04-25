Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Повітряні Сили: Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря (доповнено)
Повітряні Сили: Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря (доповнено)
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росіяни завдали ракетного та дронового удару по Харкову (доповнено)
Росіяни завдали ракетного та дронового удару по Харкову (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Молдова отримає від Євросоюзу 20 мільйонів євро на посилення ППО

Це вже сьомий пакет підтримки збройних сил республіки.

Молдова отримає від Євросоюзу 20 мільйонів євро на посилення ППО
Фото: EPA/UPG

Європейська рада погодила виділення нового, вже сьомого пакету допомоги з Європейського фонду миру для Республіки Молдова. 20 мільйонів євро буде спрямовано на модернізацію в країні систем протиповітряної оборони.

Як пише "Укрінформ", гроші підуть на пускові установки та ракети малого радіусу дії. Під час російських масованих атак на Україну ударні безпілотники та крилаті ракети неодноразово порушували повітряний простір Молдови, але засобів для боротьби з ними армія країни фактично не має. 

Попередній пакет у розмірі 40 мільйонів євро ЄС надав Молдові для підвищення мобільності піхоти та вдосконалення управління протиповітряним захистом. Загалом з 2021 року Євросоюз у межах програми фонду миру підсилив молдовську армію на суму у 200 мільйонів в єдиній валюті.

Мета допомоги - досягнення збройними силами Молдови європейських стандартів та готовність армії до захисту критичної інфраструктури. ЄС прагне посилити країну "на тлі російських дій із дестабілізації". Євросоюз наголошує на своїй ролі як першого партнера республіки з безпеки.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies