Правоохоронці повідомили про підозру ще одному поціновувачу “руського міра” з Херсона

Слідчі поліції заочно повідомили про підозру ще одному поціновувачу “руського міра”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації обласного центру 70-річний херсонець надав представникам країни-агресора інтерв’ю пропагандистського змісту. У своєму виступі зловмисник визнавав правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, підтримував тимчасову окупацію частини території держави, публічно закликав громадян віддавати голоси за приєднання Херсонщини до складу Росії та наголошував на добровільній участі у псевдореферендумі”, - розповіли правоохоронці.

Фахівці провели експертизу інтерв’ю і встановили, що виступ чоловіка містить висловлювання, спрямовані на виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України.

Відповідно, дії херсонця були кваліфіковані за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.