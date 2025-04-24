Станом на 16:45 у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали.

Рятувальники продовжують розбирати завали в будинках у Святошинському районі Києва, зруйнованих унаслідок ракетної атаки Росії.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники залучили до аварійно-рятувальних робіт роботизовану техніку.

"Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій, - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними від ДСНС, станом на 17: 35 у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали. Серед жертв – двоє дітей з однієї родини.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС