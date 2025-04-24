“Владімір, зупинись!”: Трамп різко відреагував на російський обстріл України

Президент США вважає обстріли непотрібними та недоречними. Він також закликав Путіна укласти мирну угоду.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на сьогоднішній ракетно-дроновий обстріл України.

Про це він написав у Truth Social.

“Мені не подобаються російські удари по КИЄВУ. Це не потрібно, і для цього дуже поганий час. Владімір, ЗУПИНИСЬ! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!” – написав Трамп.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Київ і вісім областей: Житомирську, Київську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Хмельницьку, Сумську і Запорізьку. Найбільше постраждала саме столиця. За останніми даними, у столиці 8 людей загинули, 77 постраждали.