Сили спецоперацій на Курщині у ближньому бою знищили взвод КНДР

Сили спецоперацій України у Курській області Росії в ближньому бою знищили взвод КНДР.

"Воїни 6-го полку “Рейнджер” Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців", – йдеться у телеграмі ССО.

Там наголосили, що ці події відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеки лише зараз можна розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО.

Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, і за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб – утричі більшої кількості за їхню – та зберегли ініціативу до його завершення.

"Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту", – розповіли українські військові.

Згодом група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі.