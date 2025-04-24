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Сили спецоперацій на Курщині у ближньому бою знищили взвод КНДР

Загалом оператори ССО знищили 25 північнокорейців.

Сили спецоперацій на Курщині у ближньому бою знищили взвод КНДР
Сили спецоперацій знищили взвод північнокорейських солдатів на Курщині
Фото: Скріншот відео із телеграму ССО

Сили спецоперацій України у Курській області Росії в ближньому бою знищили взвод КНДР.

"Воїни 6-го полку “Рейнджер” Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців", – йдеться у телеграмі ССО. 

Там наголосили, що ці події відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеки лише зараз можна розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО.

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Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, і за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб – утричі більшої кількості за їхню – та зберегли ініціативу до його завершення.

"Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту", – розповіли українські військові.

Згодом група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі.

  • За даними ЦПД, Росія планує використовувати військових КНДР для війни на тимчасово окупованій частині України.
  • Наприкінці лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що із КНДР відправили додаткових військових у Курську область Росії на війну з Україною.
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