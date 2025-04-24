На Рівненщині за 150 тисяч гривень чоловіків нелегально переправляли з України

Організаторів затримали, коли вони тримали 300 тисяч від "клієнтів".

У Рівненській області викрили схему незаконного "трансферу" чоловіків з України. За таку "послугу" організатори брали 150 тисяч гривень.

Про це розповіли у Нацполіції.

"Оперативники Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими ГУНП у Рівненській області та працівниками обласного управління СБУ знешкодили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники підшукували бажаючих виїхати з країни, аби не проходити військову службу, та пропонували їм свої послуги переправників. Вони обіцяли показати безпечний і надійний шлях втечі до іншої держави, не потрапивши у поле зору прикордонників. До "таємної" стежки для переходу кордону клієнтів підвозили на власному транспорті, по прибуттю показували їм напрямок руху та залишали місцевість.

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність підприємливих чоловіків та запобігли спробі одного з фігурантів переправити двох осіб за 300 тисяч гривень.

Його затримали в процесуальному порядку та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Фото: Нацполіція Один із затриманих чоловіків