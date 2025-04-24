СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
ГоловнаСуспільствоПодії

Упіймали шпигуна РФ та інформатора, які готували прорив ворожих ДРГ на Сумщині

Росіяни сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області.

Упіймали шпигуна РФ та інформатора, які готували прорив ворожих ДРГ на Сумщині
На Сумщині упіймали двох поплічників ворога
Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки затримала на прикордонні Сумщини ще двох ворожих поплічників. Один із них – громадянин РФ, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони. 

Як повідомили у СБУ, зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини. Росіяни сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області.

Підписуйтесь на наш Google News

Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в обхід позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордонні Шосткинського району. Щоб виконати це завдання, агент залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону.

Правоохоронці задокументували, як під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти. Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих "прильотів" та передати локації вогневого ураження до ФСБ. 

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на блокпосту, який вони намагались перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони.

На місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies