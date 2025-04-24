Уряд спростив процедуру імпорту вибухових речовин

Спрощено процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів до боєприпасів для виробників, які не мають чинних державних контрактів, повідомляє Укроборонпром.

Уряд підтримав зміни до постанови КМУ №763, які регулюють цей процес.

Відтепер дозволено імпорт вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини, за спрощеною процедурою. Алгоритм дій максимально простий і прозорий.

Як зазначає Укроборонпром, зважаючи на світовий дефіцит цих товарів, спрощення процедури їх постачання до України є значним підсиленням виробництва боєприпасів. І, відповідно, прискоренням виготовлення.