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Уряд спростив процедуру імпорту вибухових речовин

Це має значно підсилити виробництво боєприпасів.

Уряд спростив процедуру імпорту вибухових речовин
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Спрощено процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів до боєприпасів для виробників, які не мають чинних державних контрактів, повідомляє Укроборонпром. 

Уряд підтримав зміни до постанови КМУ №763, які регулюють цей процес. 

Відтепер дозволено імпорт вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини, за спрощеною процедурою. Алгоритм дій максимально простий і прозорий.

Як зазначає Укроборонпром, зважаючи на світовий дефіцит цих товарів, спрощення процедури їх постачання до України є значним підсиленням виробництва боєприпасів. І, відповідно, прискоренням виготовлення.

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