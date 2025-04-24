«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Київ ракетами і дронами (доповнено)

Ворог завдав комбінованого удару по столиці.

Росія атакувала Київ ракетами і дронами (доповнено)
ППО
Фото: EPA/UPG

Росія близько 1 ночі четверга атакувала Київ ракетами і дронами, спрацювала ППО. В місті пролунало декілька вибухів, повідомили в КМДА і Київській міській військовій адміністрації. 

Станом на 2:20, у столиці 12 постраждалих, усіх було госпіталізовано. 

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, в Голосіївському, Шевченківському, Подільському та Святошинському районах зафіксовані пошкодження. Мер Віталій Кличко повідомив, що у чотирьох районах міста були виклики медиків.

За інформацією голів КМВА і КМДА, у Голосіївському районі біля житлового будинку впали уламки. У цьому ж районі у різних місцях палають гаражі та авто (загалом дві пожежі). У Шевченківському районі – влучання уламків у нежитлову будівлю та пожежа в гаражах і нежитлових приміщеннях (чотири пожежі). 

У Святошинському – попередньо загорання нежитлових приміщень, будинку та авто (три пожежі). Тут госпіталізували трирічну дитину та ще одного постраждалого. Є інформація, що під завалами будинку є люди. У Подільському районі внаслідок падіння уламків розпочалася пожежа у нежитловій забудові, є руйнування. 

Ткаченко додав, що балістика атакувала місто з різних напрямків. 

"Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати. А перебувати в укриттях!" – закликав він, попередивши, що загроза зберігається. 

Кличко назвав Святошинський район найбільш постраждалим: загоряння на 6 локаціях та руйнування. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies