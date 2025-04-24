На Харківщині загасили лісову пожежу, яка спалахнула п’ять днів тому

Вогонь розповсюдився на площу 349 га, його вдалось локалізувати вранці 22 квітня.

У Балаклійському лісництві на Харківщині загасили масштабну лісову пожежу, що спалахнула п’ять днів тому.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"О 12:05 24 квітня відбулась остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклійському лісництві Ізюмського району. Нагадаємо, лісова пожежа розповсюдилась на площу 349 га. Її вдалось локалізувати 09:00 22 квітня", - йдеться в повідомленні.

До гасіння були залучені рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства, роботи тривали 5 діб.