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На Харківщині загасили лісову пожежу, яка спалахнула п’ять днів тому

Вогонь розповсюдився на площу 349 га, його вдалось локалізувати вранці 22 квітня. 

На Харківщині загасили лісову пожежу, яка спалахнула п’ять днів тому
Фото: ДСНС

У Балаклійському лісництві на Харківщині загасили масштабну лісову пожежу, що спалахнула п’ять днів тому.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"О 12:05 24 квітня відбулась остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклійському лісництві Ізюмського району.   Нагадаємо, лісова пожежа розповсюдилась на площу 349 га. Її вдалось локалізувати 09:00 22 квітня", - йдеться в повідомленні.

До гасіння були залучені рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства, роботи тривали 5 діб.

  • Як повідомлялося, 19 квітня неподалік м. Балаклія Ізюмського району у лісництві виникла пожежа хвойної підстилки та очерету.
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