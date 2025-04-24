Росіяни вивезли з Херсона майже 360 тисяч архівних документів, - ГУР

Після звільнення Херсона від російських окупантів було встановлено, що росіяни незаконно вивезли майже 360 тисяч документів Національного архівного фонду України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"«Ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року", - наголосили в ГУР.

Загалом із 2014 року під російською окупацією опинилося понад 5 мільйонів документів НАФ, які становлять невід’ємну частину національної та світової культурної спадщини. Значна частина цих архівів була незаконно вивезена з тимчасово окупованих територій України — зокрема Криму, частин Донецької та Луганської областей, а також - Херсонщини.

ГУР та Державна архівна служба України в розділі "Викрадена спадщина" порталу War&Sanctions оприлюднили імена осіб та назви організацій, причетних до незаконного вивезення українських архівних матеріалів з тимчасово окупованих територій та їх подальшої інтеграції до російської архівної інфраструктури.

Серед них:

Андрєй Артізов - керівник російського держархіву;

Олег Лобов - голова так званої «державної архівної служби Республіки Крим»;

Іріна Краснонос - директорка так званого «архіву міста Севастополь»;

Віталій Сємьонов - засновник і керівник громадської організації «Архівний дозор»;

Співробітники так званого "державного архіву Республіки Крим", які у 2022 році безпосередньо брали участь у незаконному вивезенні державних архівних фондів Херсонської області.

"ГУР МО України та Державна архівна служба України й надалі викриватимуть осіб і структури, причетні до спроб знищення історичної пам’яті, викривлення історії, спроб знищення національної ідентичності українського народу та приховування доказів воєнних злочинів", - наголосили в розвідці.