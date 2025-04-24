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​Суд засудив чотирьох бойовиків з ОРДЛО до 15 років ув’язнення

Сили оборони взяли зловмисників у полон наприкінці минулого року.

​Суд засудив чотирьох бойовиків з ОРДЛО до 15 років ув’язнення
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Чотирьох осіб, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Як зазначили в СБУ, йдеться про жителів тимчасово окупованих територій сходу України. Вони вступили до складу угруповань Південного військового округу армії РФ.

Українські захисники взяли фігурантів у полон під час боїв на Сіверському та Новопавлівському напрямках наприкінці 2024 року. Один із засуджених — фельдшер із Макіївки, який служив у 5-й мотострілецькій бригаді РФ. Він евакуйовував поранених окупантів у районі Курахового.

Інший — житель Донецька, який облаштовував фортифікації у складі 91-го стрілецького полку на Херсонщині. Після перекидання на східний фронт його взяли в полон під Зеленівкою.

Ще двоє — уродженці Ровеньок Луганської області. Один із них приєднався до бойовиків ще до 24 лютого 2022 року. Згодом обидва входили до 2-ї та 85-ї мотострілецьких бригад РФ і брали участь у боях за Сіверськодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Суд визнав зловмисників винними за ч.ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України (державна зрада, колабораційна діяльність).

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