ВАКС взяв під варту ексглаву ДФС Насірова та збільшив розмір застави

Суд допитав свідків, які підтвердили, що Насіров сам ініціював пошук військової частини.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40 млн гривень.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора САП, який просив арешт із правом застави у 75 млн грн.

Клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. За словами прокурора, таке рішення обвинуваченого пов’язане зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності, які завершуються менш ніж за рік.

Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання. Вони наголошували, що добровільна мобілізація є «боргом перед державою».

Суд допитав свідків, які підтвердили, що Насіров сам ініціював пошук військової частини. Його перевели з бойової посади на небойову на підставі висновку ВЛК. При цьому свідки зазначили, що Насіров не повідомляв їм про необхідність відвідувати суд під час служби.

Справа Романа Насірова