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Вища рада правосуддя звільнила суддю Сливу, якого обвинувачують в отриманні хабаря по справі Богуслаєва

Раніше НАБУ звинуватило Сливу та інших трьох суддів Київської апеляції в отриманні 35 тисяч доларів за скасування арешту майна «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сливу, якого обвинувачують в отриманні хабаря по справі Богуслаєва
Юрій Слива
Фото: ЦПК

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Юрія Сливу, якого обвинувачують у хабарництві, передає Центр протидії корупції. 

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звинуватило Сливу та інших трьох суддів Київської апеляції в отриманні 35 тисяч доларів за скасування арешту майна «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва.

Слива – останній з суддів-фігурантів, якого звільняє ВРП. Раніше ВРП також звільнила інших суддів, які фігурують у справі – В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика та Віктора Глиняного. Розгляд цієї справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) ще триває.

У січні Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію майна ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва. Рішення про стягнення у дохід держави будівлі та споруди в Запорізькій області, а також 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІННОВА", набрало законної сили.

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