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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 людини, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 7 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецька ОВА Вадим Філашкін. 

“За 22 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Мирнограді і 1 в Новоекономічному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 квітня.

Волноваський район. У Товстому Комарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Мирнограді 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено будинок і автомобіль. У Добропіллі пошкоджено будинок і склад; у Чернігівці пошкоджено 2 будинки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула, 17 будинків зруйновано.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 2 будинки у Торському і 1 у Зарічному, пошкоджено 14 будинків у Щуровому і 1 Озерному. У Дружківці пошкоджено промзону. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю, 2 підприємства, 5 складів і 16 одиниць транспорту; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено будинок; у Білокузьминівці пошкоджено 5 будинків. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 1 об'єкт.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті зафіксували 144 бої, з них понад третина пройшла на Покровському напрямку.

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