Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
​Taurus для України
​Taurus для України
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знищила ключове енергопідприємство Херсона: била по ньому понад добу

У місті можливі обмеження постачання електроенергії. 

Росія знищила ключове енергопідприємство Херсона: била по ньому понад добу
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Російська армія знищила ключове підприємство енергетичної інфраструктури Херсона. Ворог бив по ньому понад добу з артилерії і дронів, а вранці – знищили його. 

Енергетики докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації в місті. Однак найближчим часом можливі обмеження, попередив голова ОВА Прокудін у Telegram

"Прошу всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення", – сказав він. 

  • За результатами переговорів зі США і Україна, і Росія погодилися припинити вогонь по енергетиці. Але росіяни, хоч і зменшили кількість ударів, та не припинили їх повністю. Вони не били по енергетиці далекобійною зброєю, але били дронами. Нещодавно ворог також заявив, що термін "енергетичного перемир'я" для нього завершився. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies