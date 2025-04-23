Росія знищила ключове енергопідприємство Херсона: била по ньому понад добу

Російська армія знищила ключове підприємство енергетичної інфраструктури Херсона. Ворог бив по ньому понад добу з артилерії і дронів, а вранці – знищили його.
Енергетики докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації в місті. Однак найближчим часом можливі обмеження, попередив голова ОВА Прокудін у Telegram.
"Прошу всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення", – сказав він.
- За результатами переговорів зі США і Україна, і Росія погодилися припинити вогонь по енергетиці. Але росіяни, хоч і зменшили кількість ударів, та не припинили їх повністю. Вони не били по енергетиці далекобійною зброєю, але били дронами. Нещодавно ворог також заявив, що термін "енергетичного перемир'я" для нього завершився.