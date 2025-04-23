У Харківській області унаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей

Росіяни атакували Харківщину безпілотниками та КАБами упродовж доби. Через обстріли у області поранені шестеро людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Уночі та вчора вдень від російських атак "шахедами" постраждав Харків. Через дрони росіян у місті горіли дах двоповерхової будівлі на площі 1500 м.кв, дах чотирьохповерхової будівлі на площі 1000 м.кв, складська будівля. Внаслідок обстрілу БпЛА "Молнія" пошкоджено господарчу споруду та горіло дерево. Зайнялися дрова. Через 4 БпЛА типу "Шахед" горіла трава та 7 автомобілів. Постраждав 65-річний чоловік та ще одна людина.

Внаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" в дорогу горів автомобіль Audi та трава на загальній площі 200 кв.м. Пошкоджена адмінбудівля та 24 автомобілі.

У Куп'янську унаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок на площі 120 м.кв., дах непрацюючого магазину та непрацюючих торговельних павільонів. Раніше через дві російські авіабомби спалахнули господарчі споруди, пошкоджено 6 приватних будинків. Постраждала 85-річна жінка.

Ще через дві КАБ пошкоджено 4 приватних будинки, також унаслідок влучання авіабомби пошкоджено 4 приватних будинки, горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Постраждали 75-річна жінка, 69-річний чоловік та 68-річна жінка.

У с.Руська Лозова унаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" горіла трава на площі 0,5 га, в с.Вільхівка – на площі 1000 м кв, а с.Солоницівка – на площі 1 га. Також зайнялася трава на площі 1 га у Дергачах. Там також пошкоджено також будівлю спорткомплексу.

Перед цим у Дергачах унаслідок влучання, попередньо БпЛА типу "Шахед", горіло будівельне сміття в будинку та трава. Пошкоджено скління вікон будинку.

У Рубіжному унаслідок обстрілу горіла господарча споруда та трава на площі 1 га.