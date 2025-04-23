Росіяни запустили по території України 134 ударні дрони, ППО збила 67 із них

Уночі російська армія атакувала територію України 134 ударними безпілотниками. ППО збила 67 із них, а ще 47 – локаційно втрачені.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 23 квітня 2025 року (із 21.30 22 квітня) противник атакував 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – Крим", – йдеться у повідомленні.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.