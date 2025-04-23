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Росіяни запустили по території України 134 ударні дрони, ППО збила 67 із них

Ще 47 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені. 

Росіяни запустили по території України 134 ударні дрони, ППО збила 67 із них
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

Уночі російська армія атакувала територію України 134 ударними безпілотниками. ППО збила 67 із них, а ще 47 – локаційно втрачені. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 23 квітня 2025 року (із 21.30 22 квітня) противник атакував 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – Крим", – йдеться у повідомленні. 

Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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