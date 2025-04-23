Головне за ніч та ранок середи, 23 квітня: 9 загиблих у Марганці, наслідки удару по Полтаві, понад 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 144 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, відкладення зустрічі очільників МЗС у Лондоні.

Російська армія атакувала Марганець Дніпропетровської області, вдаривши дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства. За попередніми даними, загинули дев'ятеро людей.

Поранених, за даними Офісу генпрокурора, понад 30, їх кількість зростає.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 144 бої, з них понад третина (53) - на Покровському напрямку.

Сил оборони уразили 19 районів зосередження противника, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

У Курській області українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1210 окупантів, 8 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем та 1 засіб ППО. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 944 270 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Пізно увечері ворог атакував ударними безпілотниками Полтаву.

"У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі", – розповіли рятувальники.

Один з дронів упав біля багатоповерхівки. В будинку пошкоджено фасад.

За оновленими даними від ОВА станом на 8 ранку, кількість поранених зросла до шести. Трьох з них госпіталізували.

"Уночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування. У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок", – розповіли в ОВА.

Є постраждалі й руйнування внаслідок атаки "шахедів" і в Одесі.

У передмісті спалахнуло кілька пожеж.

Росія знищила ключове енергопідприємство Херсона, била по ньому понад добу.

У місті можливі обмеження постачання електроенергії.

Загалом росіяни запустили по території України 134 ударні дрони, ППО збила 67 із них.

Ще 47 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Докладніше – в новині.

Зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, США та України, заплановану на сьогодні в Лондоні, відклали. Спершу про це написало видання Sky News, а потім офіційно підтвердили в уряди Британії, передає The Guardian.

Натомість відбудуться перемовини інших високопосадовців цих п'яти країн, хоча український міністр закордонних справ все ще перебуватиме у Лондоні та, імовірно, зустрінеться з британським колегою Девідом Леммі. Зустрічі будуть закритими для преси.

Подробиці – в новині.

Видання Axios оприлюднило деталі документа, який українська сторона отримала від США на переговорах у Парижі і який, як стверджується, є "остаточною пропозицією" з боку президента Дональда Трампа. Незгода з ним нібито означатиме вихід Сполучених Штатів з процесу урегулювання російсько-української війни.

Журналісти зазначають, що українська сторона вважає план Трампа "надзвичайно упередженим на користь Росії", позаяк він містить чітко окреслені вигоди для Кремля, натомість переваги для України описані поверхнево та загально.

Відповідно до документа, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

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