Росія атакувала дроном автобус з працівниками підприємства у Марганці. Загинули 9 людей, ще 30 поранені (оновлено)

Російська армія атакувала Марганець Дніпропетровської області. За попередніми даними, загинули дев'ятеро людей.

Ще 30 людей поранені. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", – сказав він.