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Росія атакувала дроном автобус з працівниками підприємства у Марганці. Загинули 9 людей, ще 30 поранені (оновлено)

Росія атакувала дроном. 

Росія атакувала дроном автобус з працівниками підприємства у Марганці. Загинули 9 людей, ще 30 поранені (оновлено)
Росія атакувала автобус
Фото: ДСНС України в Telegram

Російська армія атакувала Марганець Дніпропетровської області. За попередніми даними, загинули дев'ятеро людей.

Ще 30 людей поранені. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", – сказав він.

  • Уночі ворог знову атакував Харків дронами – було близько шести вибухів. Вранці ворог вдарив знову. 
  • У Полтаві росіяни атакували дроном житловий квартал. Поранені троє людей. 
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