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Перед судом постане екскерівник Львівської обласної МСЕК у справі про приховування майна та доходів

Слідство встановило, що фігурант зазначив у декларції недостовірні відомості на понад 11 млн гривень.

Перед судом постане екскерівник Львівської обласної МСЕК у справі про приховування майна та доходів
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), який умисно задекларував недостовірну інформацію, передає ДБР. 

У березні 2024 року посадовець подав щорічну декларацію, в якій зазначив недостовірні відомості на понад 11 млн гривень.

Слідством встановлено, що фігурант не вніс до декларації відомості про автомобілі Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW Х5, які були оформлені на третіх осіб, але використовувалися ним. 

Крім того, він приховав користування паркомісцем, не задекларував доходи від відчуження транспортного засобу, фінансові зобов’язання за інвестиційними договорами, а також покупки ювелірних виробів в елітних бутіках Львова.

Колишньому посадовцю інкримінується декларування недостовірної інформації, тобто умисне внесення завідомо неправдивих даних до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

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