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Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Березівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли Сумщини
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів, обстріл з артилерії (3 вибухи), атаку FPV-дронами (2 вибухи), пуски КАБ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено  приватні житлові будинки.

Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи). Внаслідок удару відбулось загорання приватного будинку, також був артилерійський обстріл (10 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (21 вибухів), РСЗВ (45 вибухів), КАБами (10 вибухів).

Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух), пуски КАБів (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів).

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