Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів, обстріл з артилерії (3 вибухи), атаку FPV-дронами (2 вибухи), пуски КАБ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки.
Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи). Внаслідок удару відбулось загорання приватного будинку, також був артилерійський обстріл (10 вибухів).
Миропільська громада: ворог бив з артилерії (21 вибухів), РСЗВ (45 вибухів), КАБами (10 вибухів).
Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух), пуски КАБів (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів).