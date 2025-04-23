Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли Сумщини

Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи). Внаслідок удару відбулось загорання приватного будинку, також був артилерійський обстріл (10 вибухів).

Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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