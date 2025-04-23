Вранці російський дрон влучив у харківську багатоповерхівку

Люди не постраждали.

Сьогодні, 23 квітня близько 07:05 російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Харкові.

Як повідомили у обласній прокуратурі, ударний БпЛА ворога поцілив у дах девʼятиповерхового житлового будинку, розташованого в Індустріальному районі міста.

Виникло задимлення на технічному поверсі. Ніхто не постраждав.

Встановлено, що російська армія застосувала БпЛА «Молния».

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).