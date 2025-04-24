Трамп закликав Росію та Україну «сісти за стіл переговорів»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія й Україна «обидві хочуть миру», але закликав сторони якнайшвидше розпочати переговори, передає Sky News.
«Ми чекаємо довгий час — вони мають сісти за стіл. Я думаю, що вони отримають мир», — зазначив Трамп.
На запитання про можливі строки досягнення угоди він відповів: «У мене є свій дедлайн».
«Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі життів. І мені не подобається, що це так затягується. Але я справді думаю, що обидві сторони хочуть миру. Я справді так вважаю. Там багато ненависті, багато поганої крові», — додав американський президент.
- Напередодні Трамп звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією» через відмову визнати окупацію Криму.
- Після того, як 24 квітня Росія масовано обстріляла Україну, американський президент написав у своїй соцмережі, що йому це не подобається і закликав російського диктатора Путіна зупинитися.