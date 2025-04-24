​Зеленський: Україна погоджується на всі пропозиції припинення вогню, крім тих, що суперечать Конституції

Україна погоджується на всі пропозиції задля припинення вогню, окрім тих, що суперечать її Конституції. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом ПАР Сірілом Рамафосою у Преторії.
Він зазначив, що українська і європейська команди на вчорашніх переговорах із США в Лондоні напрацювали документ. Він, на думку Зеленського, вже на столі в президента США Дональда Трампа.
"Все, що суперечить нашим цінностям і нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – підкреслив президент.
Зеленський також зазначив, що не бачить зараз значного тиску на Росію і нових санкційний пакетів.
"Без закидів. Вважаємо, що при більшому тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, до повного безумовного припинення вогню. Це - крок номер один. І коли ми говоримо про компроміс (територіальний. – Ред.), я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбиті десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих... І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалася, і тому ми говоримо, що перший крок – припинення вогню", – пояснив Зеленський.
Він підкреслив, що другим кроком має бути повернення українських дітей і обмін всіх на всіх полонених, і військових, і цивільних. Усіх - з 2014 року.
Коментуючи того, хто може бути гарантом, Зеленський зазначив, що спочатку треба визначити, - гарантом чого. Насамперед потрібно з'ясувати, хто буде гарантом безпеки, аби не було замороженого конфлікту і початку нової війни. На думку Зеленського це мають бути "сильні країни і сильні союзи", які "не боїться Росії і має на неї вплив". На погляд Зеленського, це повинні бути США і Європа.
"Якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо: якщо ви не підтримуєте – це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Подобається воно нам чи не подобається – ви свободні люди. Це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки", – додав він.
Зеленський нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, яке США запропонували в Саудівській Аравії. Погодилася і на американські пропозиції угоди про мінерали, прибравши звідти те, що суперечило Конституції.
- Учора в Лондоні відбулася зустріч міністрів оборони і закордонних справ України та Британії. Раніше була також запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, Великої Британії і держсекретаря США, але її скасували через відсутність Марко Рубіо. CNN пов'язує відсутність Рубіо з відмовою України визнавати Крим Росією.
- Після скасування переговорів на рівні голів МЗС, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зробив “дуже чітку пропозицію” Росії та Україні щодо шляху просування до мирної угоди, додавши, що “настав час для них або сказати «так», або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу”. "Має відбутися певний територіальний обмін", ‒ сказав Венс, додавши, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, обидві сторони повинні “скласти зброю, заморозити "це" і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України”.
- Президент Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і не виключає жодного з форматів переговорів.