​Зеленський: Україна погоджується на всі пропозиції припинення вогню, крім тих, що суперечать Конституції

"Те, що Україна готова сісти за стіл перемовин із терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс".

Україна погоджується на всі пропозиції задля припинення вогню, окрім тих, що суперечать її Конституції. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом ПАР Сірілом Рамафосою у Преторії.

Він зазначив, що українська і європейська команди на вчорашніх переговорах із США в Лондоні напрацювали документ. Він, на думку Зеленського, вже на столі в президента США Дональда Трампа.

"Все, що суперечить нашим цінностям і нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що не бачить зараз значного тиску на Росію і нових санкційний пакетів.

"Без закидів. Вважаємо, що при більшому тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, до повного безумовного припинення вогню. Це - крок номер один. І коли ми говоримо про компроміс (територіальний. – Ред.), я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбиті десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих... І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалася, і тому ми говоримо, що перший крок – припинення вогню", – пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що другим кроком має бути повернення українських дітей і обмін всіх на всіх полонених, і військових, і цивільних. Усіх - з 2014 року.

Коментуючи того, хто може бути гарантом, Зеленський зазначив, що спочатку треба визначити, - гарантом чого. Насамперед потрібно з'ясувати, хто буде гарантом безпеки, аби не було замороженого конфлікту і початку нової війни. На думку Зеленського це мають бути "сильні країни і сильні союзи", які "не боїться Росії і має на неї вплив". На погляд Зеленського, це повинні бути США і Європа.

"Якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо: якщо ви не підтримуєте – це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Подобається воно нам чи не подобається – ви свободні люди. Це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки", – додав він.

Зеленський нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, яке США запропонували в Саудівській Аравії. Погодилася і на американські пропозиції угоди про мінерали, прибравши звідти те, що суперечило Конституції.