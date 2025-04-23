Зеленський: ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню.
Про це він повідомив у соцмережах.
“Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства”, – заявив Зеленський.
Він нагадав, що на Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним.
“Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів”, – заявив президент.
Глава держави зазначив, що була зустріч із партнерами в Парижі, а сьогодні продовжуються переговори в Лондоні – українська делегація вже почала зустрічі.
“Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору”, – зауважив Зеленський.
- Сьогодні у Лондоні почалася зустріч міністрів оборони і закордонних справ України та Британії. Раніше була запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, Великої Британії і держсекретаря США, але її скасували через відсутність Марко Рубіо. CNN пов'язує відсутність Рубіо з відмовою України визнавати Крим Росією.
- Після скасування переговорів на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зробив “дуже чітку пропозицію” Росії та Україні щодо шляху просування до мирної угоди, додавши, що “настав час для них або сказати «так», або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу”. “Має відбутися певний територіальний обмін”, ‒ сказав Венс, додавши, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, обидві сторони повинні “скласти зброю, заморозити «це» і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України”.
- Також сьогодні перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися. Також Україна ніколи не визнає окупацію Криму. Крім того, якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки.