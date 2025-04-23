Зеленський: ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню

Глава держави також повторив, що Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і не виключає жодного з форматів переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню.

Про це він повідомив у соцмережах.

“Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства”, – заявив Зеленський.

Він нагадав, що на Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним.

“Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів”, – заявив президент.

Глава держави зазначив, що була зустріч із партнерами в Парижі, а сьогодні продовжуються переговори в Лондоні – українська делегація вже почала зустрічі.

“Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору”, – зауважив Зеленський.