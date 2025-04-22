У травні Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла про заплановані іноземні візити президента США Дональда Трампа, передає Суспільне.

"Я можу підтвердити дати поїздки президента на Близький Схід. З 13 по 16 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати", - розповіла Лівітт.

Вона додала, що 24 квітня Дональд Трамп прийме в Білому домі прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Заплановано, що лідери двох країн обговорять питання торгівлі та регіональної безпеки.

“Це буде вже тринадцятий візит глави держави за час каденції президента Трампа", - сказала речниця Білого дому.