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У травні Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ

Візити заплановані на 13-16 травня.

У травні Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла про заплановані іноземні візити президента США Дональда Трампа, передає Суспільне.

"Я можу підтвердити дати поїздки президента на Близький Схід. З 13 по 16 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати", - розповіла Лівітт.

Вона додала, що 24 квітня Дональд Трамп прийме в Білому домі прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. 

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Заплановано, що лідери двох країн обговорять питання торгівлі та регіональної безпеки. 

“Це буде вже тринадцятий візит глави держави за час каденції президента Трампа", - сказала речниця Білого дому.

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