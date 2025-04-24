СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

“Білі янголи” евакуювали з Покровська 20 мешканців

Частину людей вмовили евакуюватись просто на місці. 

“Білі янголи” евакуювали з Покровська 20 мешканців
Фото: Скріншот з відео

Співробітники підрозділу поліції “Білий янгол” евакуювали з Покровська Донецької області 20 мешканців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Нас накрило, не знаю, як ми живі залишились… Усе згоріло в кватирі до останньої ложки, ми жебраки тепер”, – розповіли мешканці мікрорайону Шахтарський, який сильно постраждав.

Support LB.ua

Ще одну групу людей “білі янголи” забрали з приватного сектора Покровська

Загалом за один день поліцейським вдалось вивезти близько 20 громадян, деяких з них вмовили просто на місці. Втім літню жінку, яка мешкає в розваленій багатоповерхівці, переконати евакуюватись поки що не вдалось.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies