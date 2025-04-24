Співробітники підрозділу поліції “Білий янгол” евакуювали з Покровська Донецької області 20 мешканців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Нас накрило, не знаю, як ми живі залишились… Усе згоріло в кватирі до останньої ложки, ми жебраки тепер”, – розповіли мешканці мікрорайону Шахтарський, який сильно постраждав.

Ще одну групу людей “білі янголи” забрали з приватного сектора Покровська.

Загалом за один день поліцейським вдалось вивезти близько 20 громадян, деяких з них вмовили просто на місці. Втім літню жінку, яка мешкає в розваленій багатоповерхівці, переконати евакуюватись поки що не вдалось.