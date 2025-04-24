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Із російської окупації повернули ще одного молодого українця

Росіян погрожували його мобілізувати.

Із російської окупації повернули ще одного молодого українця
фото ілюстративне
Фото: Дарія Зарівна

В межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до армії РФ.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За його словами, хлопець не мав паспорта, а тільки українське свідоцтво про народження. Попри це він отримав дзвінок із вимогою з’явитися до військкомату, а згодом — і погрози силового вивезення. 

«Завдяки підтримці сестри та злагодженій роботі проєкту Helping to Leave, хлопця вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію. Вдячний проєкту Helping to Leave за сприяння в організації цієї рятувальної місії», - додав Єрмак.

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