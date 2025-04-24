У поминальні дні на Херсонщині діє заборона на відвідування кладовищ

Рада оборони Херсонської області прийняла рішення з урахуванням безпекової ситуації під час поминальних днів заборонити відвідування кладовищ.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що заборона не діє на похоронні процесії.

Також у поминальні дні поліцейські патрулі стежитимуть за дотриманням громадського порядку. Правоохоронці вживатимуть заходів реагування до порушників встановленого режиму.

“Нагадуємо, що в деокупованих громадах чимало цвинтарів залишаються замінованими або перебувають у зоні досяжності ворожої артилерії та дронів. Тож закликаємо жителів із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, утриматися від поїздок на кладовища та неухильно дотримуватися заходів безпеки”,- закликали в поліції.