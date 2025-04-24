Головне за четвер, 24 квітня: наслідки масованої атаки по Києву, обстріл Краматорська, понад 130 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, реакція Трампа на масовану російську атаку по Україні. Яким запам’ятається 1156-й день повномасштабної війни.

Президент США Дональд Трамп доволі різко відреагував на сьогоднішній ракетно-дроновий обстріл України.

“Мені не подобаються російські удари по КИЄВУ. Це не потрібно, і для цього дуже поганий час. Владімір, ЗУПИНИСЬ! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!” – написав Трамп у Truth Social.

У Києві завтрашній день, 25 квітня, оголосили Днем жалоби в памʼять жертв масованої ворожої атаки на столицю.

За уточненими даними від ДСНС, станом на 17:44 у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали. Серед жертв – двоє дітей з однієї родини.

44 людини залишаються в лікарнях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 квітня на фронті відбулося 133 боєзіткнення.

На Покровському напрямку відбулось понад пів сотні боєзіткнень, ще 27 - на Курщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 квітня – в новині.

Унаслідок російського обстрілу Краматорська постраждала інфраструктура залізничної станції, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу, а також виробничі приміщення станції», — йдеться в повідомленні.

За інформацією перевізника, працівники вокзалу та пасажири не постраждали. Рух поїздів триває за графіком.

Україна погоджується на всі пропозиції задля припинення вогню, окрім тих, що суперечать її Конституції. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом ПАР Сірілом Рамафосою у Преторії.

Він зазначив, що українська і європейська команди на вчорашніх переговорах із США в Лондоні напрацювали документ. Він, на думку Зеленського, вже на столі в президента США Дональда Трампа. "Те, що суперечить нашим цінностям і нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – підкреслив президент.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що цього тижня угоду про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів між Україною та США не буде завершено, передає Sky News.

«Ми досягли певного прогресу, але угоду ще не фіналізовано», — сказав міністр.

Тисячі людей всю ніч стояли в чергах, щоб віддати шану Папі Франциску, чиє тіло виставлено у відкритій труні в базиліці Святого Петра, пише BBC.

Вхід до церкви у Ватикані мав припинитися опівночі за місцевим часом, але години роботи було продовжено, щоб задовольнити великий натовп, який зібрався на вулиці. Церемонія триває і сьогодні.

Аргентинський понтифік помер у понеділок у віці 88 років після перенесеного інсульту. На початку цього року він провів п’ять тижнів у лікарні, лікуючись від подвійної пневмонії.

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