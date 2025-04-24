Глава Мінфіну: угоду про надра між Україною та США цього тижня не фіналізують

«Ми досягли певного прогресу, але угоду ще не фіналізовано», - сказав міністр.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що цього тижня угоду про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів між Україною та США не буде завершено, передає Sky News.

Марченко зробив таку заяву за підсумками перемовин, які відбулися 24 квітня.

«Ми досягли певного прогресу, але угоду ще не фіналізовано», — сказав міністр.