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Глава Мінфіну: угоду про надра між Україною та США цього тижня не фіналізують

«Ми досягли певного прогресу, але угоду ще не фіналізовано», - сказав міністр.

Глава Мінфіну: угоду про надра між Україною та США цього тижня не фіналізують
Сергій Марченко
Фото: Макс Требухов

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що цього тижня угоду про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів між Україною та США не буде завершено, передає Sky News.

Марченко зробив таку заяву за підсумками перемовин, які відбулися 24 квітня.

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«Ми досягли певного прогресу, але угоду ще не фіналізовано», — сказав міністр.

  • Минулого тижня Україна і США підписали меморандум як крок до відновлення домовленостей щодо розробки мінеральних ресурсів в Україні. У документі йшлося про намір завершити перемовини до суботи.
  • 24 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком. Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною.
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