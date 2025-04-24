Глава Мінфіну: угоду про надра між Україною та США цього тижня не фіналізують

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що цього тижня угоду про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів між Україною та США не буде завершено, передає Sky News.
Марченко зробив таку заяву за підсумками перемовин, які відбулися 24 квітня.
«Ми досягли певного прогресу, але угоду ще не фіналізовано», — сказав міністр.
- Минулого тижня Україна і США підписали меморандум як крок до відновлення домовленостей щодо розробки мінеральних ресурсів в Україні. У документі йшлося про намір завершити перемовини до суботи.
- 24 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком. Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною.