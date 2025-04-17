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Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство

Попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а потім і ратифікація парламентами.

Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство
Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство
Фото: Юлія Свириденко

Україна підписала із США Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

“Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам”, - написала Свириденко.

Вона уточнила, що готується створення Фонду інвестицій у відбудову України. 

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“Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом”, - зазначила міністр економіки.

Юлія Свириденко зауважила, що попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а потім і ратифікація парламентами.

Угода з США

  • Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.

  • У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

  • Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

  • Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.

  • Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

  • Президент США Дональд Трамп розповів про перспективи підписання угоди про корисні копалини з Україною - її начебто мають підписати наступного четверга.

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