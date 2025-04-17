Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство

Попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а потім і ратифікація парламентами.

Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство

Україна підписала із США Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

“Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам”, - написала Свириденко.

Вона уточнила, що готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.

“Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом”, - зазначила міністр економіки.

Юлія Свириденко зауважила, що попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а потім і ратифікація парламентами.

Угода з США

Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.