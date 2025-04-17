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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Регулятор очікує, що це рішення сприятиме, зокрема, поступовому сповільненню інфляції.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Фото: Нацбанк/flickr.com

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. 

Як зазначає пресслужба НБУ, це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики. 

Ураховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

У перші місяці року інфляція зростала доволі близько до траєкторії попереднього макропрогнозу НБУ та в березні сягнула 14,6% р/р. Така динаміка зумовлювалася залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту. 

Відповідно до прогнозу НБУ влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

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