Порошенко відреагував на заяву НБУ щодо перевірки Міжнародного інвестиційного банку

У цій заяві НБУ відкинув звинувачення у політичному тиску на МІБ.

П’ятий президент України Петро Порошенко звернувся до очільника НБУ Андрія Пишного після заяви Нацбанку щодо перевірки Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

“Як мені, так і Вам достеменно відомо, що вже наступного тижня Ви та керівництво НБУ плануєте визнати мене “особою з небездоганною діловою репутацією” — і використати для цього Указ Президента Зеленського про застосування проти мене санкцій як єдину формальну підставу. Закон такого механізму не передбачає. Це — внутрішньонацбанківське трактування. Але саме воно дозволить Вам реалізувати мету: заблокувати і спробувати вилучити належні мені акції банку”, - написав Порошенко.

Він зауважив, що предметом інтересу НБУ стали Благодійний фонд Порошенка, Фонд ROSHEN, ГО “Справа Громад” та Партія “Європейська Солідарність”, і Нацбанк фактично вимагає трактувати діяльність благодійних організацій як підозрілу.

Також, на думку Порошенка, Нацбанк де-факто створює умови, за яких банк стримується від обслуговування фондів, донори зменшують пожертви, а операційна діяльність ускладнюється через ризик “підозрілих” оцінок.

Крім того, Порошенко назвав перевірку МІБ формально плановою, але політично вмотивованою.

Лідер “Європейської солідарності” навів приклад вибіркової поведінки Нацбанку щодо МІБ та розповів про заборону НБУ показувати докази тиску на банк.