Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Як повідомив прем’єр, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%.

«Транспортний безвіз» – це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова членства України в Євросоюзі, зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.