З 1 травня Пенсійний фонд розпочне автоматичне перепризначення субсидій

У квітні завершується опалювальний сезон, після чого з 1 травня органи Пенсійного фонду України розпочнуть визначення права на отримання житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Більшості одержувачів, які отримували субсидію в попередньому періоді, виплату призначать автоматично. Це стосується випадків, коли не змінилися дані про склад домогосподарства чи майновий стан, а також відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Втім, деяким категоріям громадян необхідно подати нову заяву та декларацію про доходи й витрати (або спрощену заяву). Зокрема, йдеться про такі випадки:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства проживають у орендованому житлі;

кількість фактично проживаючих менша за кількість зареєстрованих осіб;

заявник просить субсидію на придбання твердого чи рідкого палива або скрапленого газу.

Цьогоріч у лютому Денис Шмигаль заявляв, що уряд врегулює питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Кабмін тоді вніс технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах.