ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Терор заради терору
Терор заради терору
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
ГоловнаЕкономікаДержава

З 1 травня Пенсійний фонд розпочне автоматичне перепризначення субсидій

Більшості одержувачів виплату призначать автоматично. 

З 1 травня Пенсійний фонд розпочне автоматичне перепризначення субсидій
субсидія
Фото: Вести

У квітні завершується опалювальний сезон, після чого з 1 травня органи Пенсійного фонду України розпочнуть визначення права на отримання житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Support LB.ua

Більшості одержувачів, які отримували субсидію в попередньому періоді, виплату призначать автоматично. Це стосується випадків, коли не змінилися дані про склад домогосподарства чи майновий стан, а також відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Втім, деяким категоріям громадян необхідно подати нову заяву та декларацію про доходи й витрати (або спрощену заяву). Зокрема, йдеться про такі випадки:

  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • члени домогосподарства проживають у орендованому житлі;
  • кількість фактично проживаючих менша за кількість зареєстрованих осіб;
  • заявник просить субсидію на придбання твердого чи рідкого палива або скрапленого газу.

Цьогоріч у лютому Денис Шмигаль заявляв, що уряд врегулює питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Кабмін тоді вніс технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies