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Мінгромад України запропонувало Румунії відкрити 5 нових автомобільних пунктів пропуску на кордоні

Стратегічним питанням для України лишається збільшення пропускної здатності кордону з Румунією. Йдеться як про розбудову наявних пунктів пропуску, так і будівництво нових.

Мінгромад України запропонувало Румунії відкрити 5 нових автомобільних пунктів пропуску на кордоні
Сергій Деркач й Іонел Скріштіану
Фото: Мінгромад

У Чернівцях пройшла зустріч із румунською делегацією щодо розбудови автомобільних пунктів пропуску на кордоні, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. 

“Стратегічним питанням для нас лишаються збільшення пропускної здатності кордону з Румунією. Йдеться як про розбудову наявних пунктів пропуску, так і будівництво нових”, – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач на зустрічі з державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріштіану. 

Він зазначив, що в першу чергу нам важливо запустити великі пасажирські автобуси через “Дяківці – Раковець” та відкрити новий пункт пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”. На останньому румунська сторона вже завершує спорудження мосту, а загальна готовність будівництва пункту пропуску з їхнього боку складає майже 65%. Україна зі свого боку активно працює над залученням фінансування для відкриття цього пункту пропуску. 

“Важливо, що ми рухаємось виключно за Стратегією розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року”, – сказав Деркач.

Під час зустрічі сторони домовились

  • забезпечити запуск великих автобусів через пункт пропуску “Дяківці” після завершення реконструкції цього переходу. У рамках ремонту заплановано виділення окремої смуги для такого транспорту; 
  • запустити пілотний проєкт з відкриття спільного пункту пропуску;
  • розпочати підготовку щодо визначення пріоритетності запуску пунктів пропуску для легкових авто та пішоходів, що матимуть важливе регіональне значення. 

Мінгромад вже звернулось до румунських колег з нотою щодо відкриття п’яти нових пунктів пропуску.

Зокрема, обидві сторони очікують на рішення конкурсного комітету програми ЄС “Механізм сполучення Європи”, куди подали спільну заявку з розбудови пункту пропуску “Дякове – Халмеу”. 

Окрім цього, пріоритетним питанням є запуск додаткового парома на пункті пропуску “Орлівка – Ісакча”.

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