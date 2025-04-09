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Шмигаль: Україна очікує на продовження «торговельного безвізу» з ЄС до кінця цього року

До цього часу хочуть встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю Угоди про асоціацію України та ЄС.

Шмигаль: Україна очікує на продовження «торговельного безвізу» з ЄС до кінця цього року
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна розраховує на ЄС у питанні продовження механізму торговельної лібералізації до кінця цього року.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня, передає «Європейська правда».

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«Торговий безвіз», як відомо, має завершитися 5 червня.

Шмигаль наголосив, що для України важливе продовження автономних торговельних заходів; це дозволить отримати більше часу для закріплення умов вільної торгівлі в статті 29 Угоди про асоціацію між нашою державою та ЄС. 

«Ми велику увагу приділили цьому питанню. На всіх рівнях проговорили важливість продовження автономних торговельних заходів до кінця цього року – хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю Угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю», – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що нині Україна інтегрована у європейський ринок і «надзвичайно прагматично розмовляємо з нашими європейськими партнерами і розуміємо свій рівень відповідальності». 

«Ми готові домовлятися з нашими партнерами, з Європейською комісією, для того, щоби зберегти той рівень кооперації, який існує станом на сьогодні», – підкреслив глава уряду й додав, що в Україні «оптимістично дивляться» на перспективи вирішення цього питання. 

  • 8 квітня Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це перезапуск договору, підписаного в 2010 році. Відповідно до нових умов значно зросла кількість товарів, для яких не буде мит.
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