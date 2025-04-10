Шмигаль зустрівся із Каєю Каллас: говорили про оборонні потреби та санкції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.
Про це він написав у телеграмі.
За його словами, Україна високо цінує підтримку, яку надає ЄС, і він подякував за ініціативу Каллас виділити Україні 40 млрд посиленої військової допомоги від ЄС.
"Обговорили нагальні оборонні потреби України. Наголосив на важливості закупівлі 2 млн артилерійських снарядів для України. Підкреслив важливість реалізації плану ReArm Europe, а також якнайшвидшого запуску інструменту SAFE, обсяг якого становить 150 млрд євро", – зазначив Шмигаль і додав, що важливим елементом інструменту є те, що Україна зможе долучитися до спільних з країнами ЄС закупівель оборонної продукції як на європейському ринку, так і в українських виробників.
Важливою темою розмови стало питання продовження посилення санкційної політики проти Росії.
"Наголосив, що Україна залишається відданою миру. В той час як росія продовжує ескалацію, вбиваючи мирне населення. Трагедія в Кривому Розі, де від російських ракет загинули дев’ятеро дітей, стала черговим свідченням жорстокості агресора", – написав глава українського уряду.
Також політики підтвердили спільну позицію: жодного миру без справедливості.
"Ми наголошуємо, що зусилля для справедливого і міцного миру мають базуватися на принципах «нічого про Україну без України» та «нічого про Європу без Європи». Україна та Європа мають і надалі діяти єдиним фронтом та зберігати єдність. Подякував за підтримку такої позиції з боку Європейського Союзу", – резюмував Шмигаль.
- У Європейській комісії надіються, що до кінця 2025 року ЄС зможе передати Україні 2 мільйони боєприпасів.
- Раніше писали про те, що Кая Каллас продовжує працювати з державами-членами ЄС над своєю ініціативою щодо військової підтримки України на 40 млрд євро.