Шмигаль зустрівся із Каєю Каллас: говорили про оборонні потреби та санкції

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

Про це він написав у телеграмі.

За його словами, Україна високо цінує підтримку, яку надає ЄС, і він подякував за ініціативу Каллас виділити Україні 40 млрд посиленої військової допомоги від ЄС.

"Обговорили нагальні оборонні потреби України. Наголосив на важливості закупівлі 2 млн артилерійських снарядів для України. Підкреслив важливість реалізації плану ReArm Europe, а також якнайшвидшого запуску інструменту SAFE, обсяг якого становить 150 млрд євро", – зазначив Шмигаль і додав, що важливим елементом інструменту є те, що Україна зможе долучитися до спільних з країнами ЄС закупівель оборонної продукції як на європейському ринку, так і в українських виробників.

Важливою темою розмови стало питання продовження посилення санкційної політики проти Росії.

"Наголосив, що Україна залишається відданою миру. В той час як росія продовжує ескалацію, вбиваючи мирне населення. Трагедія в Кривому Розі, де від російських ракет загинули дев’ятеро дітей, стала черговим свідченням жорстокості агресора", – написав глава українського уряду.

Також політики підтвердили спільну позицію: жодного миру без справедливості.

"Ми наголошуємо, що зусилля для справедливого і міцного миру мають базуватися на принципах «нічого про Україну без України» та «нічого про Європу без Європи». Україна та Європа мають і надалі діяти єдиним фронтом та зберігати єдність. Подякував за підтримку такої позиції з боку Європейського Союзу", – резюмував Шмигаль.