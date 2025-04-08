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Айвазовська: Рада має інструменти, щоб провести президентську кампанію до закінчення воєнного стану

Громадська діячка вважає, що політичний процес уже відбувається. Але невідомо, коли саме відбудуться вибори. 

Айвазовська: Рада має інструменти, щоб провести президентську кампанію до закінчення воєнного стану
Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора»
Фото: Макс Требухов

Вибори – це період поляризації, коли кожна політична група "відриває" від тієї частини електорату, яка не визначилася, свою потенційну частку. І чим більш гарячою є дискусія, тим імовірнішим є сценарій відділення "своїх" від "чужих" і отримання підтримки голосом. Тому очевидним є факт, що вибори не можуть нікого єднати – вони роз'єднують, пояснила голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська під час дискусії "Червоні лінії України. Як зберегти суб'єктність у діалозі зі США і на переговорах з Росією", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group.

Вона зазначила, що іншим є питання, чи є це ідеологічне роз'єднання позитивом чи негативом. Якщо є культура комунікації і розуміння червоних ліній, то навіть поляризація є позитивом для держави.

"Тому що ви дискутуєте про те, як краще відновлювати неньку, а не про те, як зробити все, щоб ваш електорат зненавидів інший електорат і був готовий навіть на громадянське протистояння", – прокоментувала вона. 

Прикладом такого вона назвала вибори 2016 року в США, коли поляризація призвела до розколів у суспільстві. На думку Айвазовської, в Україні поляризації зараз немає, але є різні досвіди переживання війни. Тому важливо, щоб політичні гравці не використовували досвід переживання війни для розривів у суспільстві для нарощування електорату. Природна поляризація і так відбудеться. 

"Зараз дуже часто говорять про вибори. У мене немає відповіді, коли будуть. Тому що вони можуть бути при певних обставинах і в умовах правого режиму воєнного стану, і під час режиму припинення вогню. Вони можуть бути і після закінчення великої фази війни і припинення правого режиму воєнного стану. Все залежить від політичної гнучкості і лідерів в Офісі президента, і безпосередньо в парламенті, який має певні опції для того, щоб провести президентську кампанію навіть до закінчення воєнного стану. Чи буде це зроблено – я не знаю", – прокоментувала громадська діячка.

На її думку, політичний процес уже відбувається. Айвазовська підкреслила, що для підготовки виборів треба не менше 12 місяців, і аж ніяк не 3-4. Зокрема, через те, що в деяких громадах немає по понад 70 % виборців, і через те, як це можна використати. 

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