Україна відправить до США переговорну групу щодо нової угоди про надра

До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Україна відправить команду до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних корисних копалин України.

Про це виданню Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.

До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. "Те, що ми маємо зараз, – це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, не спільна позиція", – прокоментувала українська міністерка.

Завдання України зараз полягає в тому, щоб зібрати технічну групу для переговорів, визначити її "червоні лінії", основні принципи та вже наступного тижня (коментар Свириденко про це опублікували 6 квітня) відправити делегацію до Вашингтона для технічних переговорів.

"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в Інтернеті. Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто", – наголосила Свириденко.

Вона сказала, що зараз відбираються юридичні, інвестиційні та фінансові радники.

"Це знаменує собою новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами —–етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", – розповіла політикиня.

Свириденко відмовилася розповідати про офіційну оцінку українською стороною нового проєкту, але зазначила, що зараз є "більш детальний документ" про створення фонду і в останній версії документу викладено, як американські радники бачать його структуру та функціонування.

"Ми зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам. Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", – наголосила міністерка.

Україна має значні поклади понад 20 корисних копалин, які США вважають стратегічно важливими, включно з титаном, який використовується для виготовлення крил літаків; літієм, ключовим для кількох технологій акумуляторів; і ураном, який використовується в ядерній енергетиці.