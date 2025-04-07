Україна відправить до США переговорну групу щодо нової угоди про надра

Україна відправить команду до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних корисних копалин України.
Про це виданню Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.
До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. "Те, що ми маємо зараз, – це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, не спільна позиція", – прокоментувала українська міністерка.
Завдання України зараз полягає в тому, щоб зібрати технічну групу для переговорів, визначити її "червоні лінії", основні принципи та вже наступного тижня (коментар Свириденко про це опублікували 6 квітня) відправити делегацію до Вашингтона для технічних переговорів.
"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в Інтернеті. Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто", – наголосила Свириденко.
Вона сказала, що зараз відбираються юридичні, інвестиційні та фінансові радники.
"Це знаменує собою новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами —–етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", – розповіла політикиня.
Свириденко відмовилася розповідати про офіційну оцінку українською стороною нового проєкту, але зазначила, що зараз є "більш детальний документ" про створення фонду і в останній версії документу викладено, як американські радники бачать його структуру та функціонування.
"Ми зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам. Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", – наголосила міністерка.
Україна має значні поклади понад 20 корисних копалин, які США вважають стратегічно важливими, включно з титаном, який використовується для виготовлення крил літаків; літієм, ключовим для кількох технологій акумуляторів; і ураном, який використовується в ядерній енергетиці.
- Перший варіант угоди мали підписати Володимир Зеленський і Дональд Трамп 28 лютого. Зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь.Зеленський натомість заявив, що переговори з Росією можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні домовленості.
- Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що український президент не готовий до миру.
- Пізніше стало відомо, що угоду таки не підписали.
- Наприкінці березня The Washington Post стверджув, що новий варіант угоди про корисні копалини, який раніше отримав Офіс президента, не має шансів на підписання. За словами співрозмовників видання, 55-сторінковий документ виглядає так, "наче Україна програла США війну, її захопили, і тепер вона має сплачувати довічні репарації".
- Bloomberg писав, що Україна домагатиметься від США більше інвестицій у межах ширшої угоди про надра.
- За словами Зеленського, на перемовини про корисні копалини до США поїде технічна команда.
- Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак розповіла в інтерв'ю LB.ua, що Україна не може конкурувати з Росією по запасах копалин, але може дати США низку стратегічних переваг.
- Вартість мінеральних ресурсів України може сягати приблизно 15 трлн доларів.