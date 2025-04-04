Рютте заявив, що шлях України до НАТО є незворотнім, однак їй не обіцяли членство як частину мирної угоди з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтверджує рішення альянсу щодо того, що Україна буде членом організації, але ніколи не було обіцянки, що членство буде частиною мирної угоди.
Про це Рютте сказав у п’ятницю в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи може він підтвердити, що Альянс досі підтримує українське членство, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально можливо взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди", - сказав він.
Зазначимо, що нещодавно президент США вкотре відкинув можливість членства України в НАТО.