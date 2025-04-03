Міністр закоронних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС.

Про це повідомила пресслужба українського дипломатичного відомства.

"3-4 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі", – зазначено у повідомленні.

Глава МЗС візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.

Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру в Україні та майбутні гарантії безпеки.

Також Сибіга проведе й окремі двосторонні зустрічі, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.