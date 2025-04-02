Демократи у Конгресі хочуть зобов’язати Маска та співробітників його департаменту проходити тести на наркотики

Раніше у медіа з’явилась інформація, що Маск начебто вживає наркотики.

Демократи у Палаті представників Конгресу США збираються представити законопроєкт, який змусить Ілона Маска та співробітників його Департаменту ефективності уряду (DOGE) проходити тести на наркотики, повідомляє Axios.

Раніше конгресвумен Мікі Шерріл процитувала звіт Wall Street Journal за 2024 рік про те, що Маск нібито вживав заборонені наркотики, зокрема ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін. Таким чином вона пояснює важливість цього законопроєкту.

Представники DOGE не відповіли на запити про коментарі.

Адвокат Маска раніше казав, що Маск «регулярно проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалив тест».Законопроєкт передбачає, що кожному, у кого позитивний тест на певні наркотики, буде заборонено займатися федеральною службою щонайменше протягом року.