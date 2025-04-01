Трамп анонсував відхід Маска від державного управління "в певний момент"

DOGE в свій час припинить роботу, і мільярдер повернеться до свого бізнесу.

Президент США Дональд Трамп заявив пресі, що очільник департаменту урядової ефективності DOGE Ілон Маск буде змушений залишити цю посаду та повернутися до своєї компанії "у певний момент".

Як пише CNN, господар Білого дому висловив жаль щодо того, що закони дозволяють Маску перебувати у статусі спеціального урядового співробітника лише 130 днів. Трамп стверджує, що тримав би мільярдера "так довго як міг би, бо він дуже талановитий і розумний, а я люблю розумних людей".

З припиненням повноважень Маска DOGE, вірогідно, зупинить діяльність, бо керівники інших департаментів "багато навчилися" і зможуть самостійно регулювати витрати, а також "захочуть залишити співробітників DOGE у своїй команді".